Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Vermisste 14-jährige Jozefina Ellgass

Ein Dokument

Völklingen (ots)

Seit dem 10.11.2025 aus der Jugendwohngruppe des Theresienheims Saarbrücken,am Standort Riegelsberg, abgängig ist die Jugendliche Jozefina Ellgass.

Sie ist ca. 1, 70 cm groß und hat eine normale Statur. Zuletzt trug sie eine graue Jogginghose, eine schwarze Jacke und führte einen schwarzen Rucksack mit sich.

Bei Hinweisen zum Aufenthalt der Vermissten oder bei Antreffen der Person, wird gebeten, die zuständige Polizeiinspektion Völklingen (Tel.: 06898/2020) zu informieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell