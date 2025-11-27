PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Vermisste 14-jährige Jozefina Ellgass

Ein Dokument

Völklingen (ots)

Seit dem 10.11.2025 aus der Jugendwohngruppe des Theresienheims Saarbrücken,am Standort Riegelsberg, abgängig ist die Jugendliche Jozefina Ellgass.

Sie ist ca. 1, 70 cm groß und hat eine normale Statur. Zuletzt trug sie eine graue Jogginghose, eine schwarze Jacke und führte einen schwarzen Rucksack mit sich.

Bei Hinweisen zum Aufenthalt der Vermissten oder bei Antreffen der Person, wird gebeten, die zuständige Polizeiinspektion Völklingen (Tel.: 06898/2020) zu informieren.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen
VK- KED
Cloosstraße 14-16
66333 Völklingen
Telefon: 06898/2020
E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell

