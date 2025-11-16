PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen in Völklingen-Ludweiler

Völklingen (ots)

Am Samstagabend rückte die Polizeiinspektion Völklingen gegen 17:45 Uhr wegen eines Verkehrsunfalls in der Lauterbacher Straße in Völklingen-Ludweiler aus, in den mehrere Fahrzeuge verwickelt waren.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die 36-jährige Fahrerin eines Pkw aus bislang unbekannter Ursache mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Pkw kollidiert war, als sie die Lauterbacher Straße aus Richtung Lauterbach kommend in Richtung Völklingen befuhr. In Folge der Kollision wurde der geparkte Pkw auf einen weiteres dort abgestelltes Fahrzeug geschoben. Der Pkw der Unfallverursacherin wurde durch den Aufprall auf die Gegenfahrbahn geschleudert und kollidierte dort mit dem herannahenden Pkw eines 29-jährigen.

Die Unfallverursacherin sowie eine 30-jährige Beifahrerin im entgegenkommenden Pkw wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurden zur medizinischen Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Bis zur Räumung der Fahrbahn war die Ortsdurchfahrt Ludweiler im Bereich der Unfallstelle für ca. zwei Stunden voll gesperrt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen
VK- DGL
Cloosstraße 14-16
66333 Völklingen
Telefon: 06898/2020
E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell

