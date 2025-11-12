PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-VK: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung vom 08.11.2025 - 14:48

Heusweiler (ots)

Die vermisste Person konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung kann eingestellt werden. Die PI Völklingen bedankt sich für die Unterstützung. Bitte löschen Sie alle personenbezogenen Daten und Bilder der VP.

