POL-VK: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung vom 08.11.2025 - 14:48

66265 Heusweiler (ots) - Vermisst wird seit dem heutigen Tag der 46-Jährige aus Heusweiler. Zu ihm bestand letztmalig am 04.11.2025 Kontakt. Zur aktuellen Bekleidung können keine Angaben gemacht werden. Es besteht die Möglichkeit das der Gesuchte mit einem weißen Toyota Auris mit Mainzer Kreiskennzeichen unterwegs ist. Zeugen die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten oder Angaben zu dessen Pkw machen können, ...

