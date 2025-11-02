PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Völklingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit Flucht

Völklingen-Röchling Höhe (ots)

Am 01.11.25, in der Zeit von 00:00 Uhr bis 10:00 Uhr, ereignete sich in der Trierer Straße, 66333 Völklingen, ein Verkehrsunfall, bei dem der unbekannte Verursacher einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw, BMW 2er Reihe mit WIL-Kreiskennung, beim Vorbeifahren beschädigt. Anschließend entfernt sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Völklingen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen
VK- DGL
Cloosstraße 14-16
66333 Völklingen
Telefon: 06898/2020
E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Völklingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Völklingen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Völklingen
Alle Meldungen Alle
  • 02.11.2025 – 16:59

    POL-VK: Trunkenheitsfahrt

    Völklingen (ots) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 02.11.25, gegen 04: 10 Uhr, in der Kopernikusstraße, 66333 Völklingen, wird bei dem 34-jährigen, männlichen Fahrzeugführer eine Alkoholisierung festgestellt. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert unterhalb von 1,1 Promille. Diesbezüglich wurde eine entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt. Im Rahmen der weiteren Überprüfung stellt sich heraus, dass der Fahrzeugführer auch nicht im Besitz einer ...

    mehr
  • 02.11.2025 – 16:54

    POL-VK: Unfall unter alkoholischer Beeinflussung

    Völklingen (ots) - Am 02.11.2025, gegen 04:35 Uhr, ereignete sich in der Kühlweinstraße in 66333 Völklingen, in Fahrtrichtung Röchling-Höhe ein Verkehrsunfall. Der 53-jährige Mann aus Schwalbach, befuhr mit seinem Pkw, Audi A4, grau, die Kühlweinstraße und kam in einer leichten Rechtskurve, aufgrund seiner Alkoholisierung nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in den Straßengraben. Im Rahmen der ...

    mehr
  • 02.11.2025 – 16:31

    POL-VK: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Völklingen (ots) - Am 01.11.2025, gegen 20:37 Uhr, ereignete sich in der Hofstattstraße in Völklingen ein Verkehrsunfall, bei dem ein Beteiligter leicht verletzt wurde. Der Unfallverursacher, ein 59-jähriger Mann aus Völklingen, befuhr mit seinem Pkw, Hyundai i10, VK-Kreiskennung, die Hofstattstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. Der Unfallbeteiligte, ebenfalls ein 59-jähriger Mann aus Völklingen, befand sich an der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren