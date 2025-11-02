POL-VK: Verkehrsunfall mit Flucht

Völklingen (ots) - Am 02.11.2025, gegen 04:35 Uhr, ereignete sich in der Kühlweinstraße in 66333 Völklingen, in Fahrtrichtung Röchling-Höhe ein Verkehrsunfall. Der 53-jährige Mann aus Schwalbach, befuhr mit seinem Pkw, Audi A4, grau, die Kühlweinstraße und kam in einer leichten Rechtskurve, aufgrund seiner Alkoholisierung nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in den Straßengraben. Im Rahmen der ...

