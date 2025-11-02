POL-VK: Verkehrsunfall mit Flucht
Völklingen-Röchling Höhe (ots)
Am 01.11.25, in der Zeit von 00:00 Uhr bis 10:00 Uhr, ereignete sich in der Trierer Straße, 66333 Völklingen, ein Verkehrsunfall, bei dem der unbekannte Verursacher einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw, BMW 2er Reihe mit WIL-Kreiskennung, beim Vorbeifahren beschädigt. Anschließend entfernt sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Völklingen.
