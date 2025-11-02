POL-VK: Trunkenheitsfahrt
Völklingen (ots)
Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 02.11.25, gegen 04: 10 Uhr, in der Kopernikusstraße, 66333 Völklingen, wird bei dem 34-jährigen, männlichen Fahrzeugführer eine Alkoholisierung festgestellt. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert unterhalb von 1,1 Promille. Diesbezüglich wurde eine entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt. Im Rahmen der weiteren Überprüfung stellt sich heraus, dass der Fahrzeugführer auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Das entsprechende Strafverfahren wurde ebenfalls eingeleitet.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Polizeiinspektion Völklingen
VK- DGL
Cloosstraße 14-16
66333 Völklingen
Telefon: 06898/2020
E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g
Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell