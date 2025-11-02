PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Völklingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Trunkenheitsfahrt

Völklingen (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 02.11.25, gegen 04: 10 Uhr, in der Kopernikusstraße, 66333 Völklingen, wird bei dem 34-jährigen, männlichen Fahrzeugführer eine Alkoholisierung festgestellt. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert unterhalb von 1,1 Promille. Diesbezüglich wurde eine entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt. Im Rahmen der weiteren Überprüfung stellt sich heraus, dass der Fahrzeugführer auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Das entsprechende Strafverfahren wurde ebenfalls eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen
VK- DGL
Cloosstraße 14-16
66333 Völklingen
Telefon: 06898/2020
E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Völklingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Völklingen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Völklingen
Alle Meldungen Alle
  • 02.11.2025 – 16:54

    POL-VK: Unfall unter alkoholischer Beeinflussung

    Völklingen (ots) - Am 02.11.2025, gegen 04:35 Uhr, ereignete sich in der Kühlweinstraße in 66333 Völklingen, in Fahrtrichtung Röchling-Höhe ein Verkehrsunfall. Der 53-jährige Mann aus Schwalbach, befuhr mit seinem Pkw, Audi A4, grau, die Kühlweinstraße und kam in einer leichten Rechtskurve, aufgrund seiner Alkoholisierung nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in den Straßengraben. Im Rahmen der ...

    mehr
  • 02.11.2025 – 16:31

    POL-VK: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Völklingen (ots) - Am 01.11.2025, gegen 20:37 Uhr, ereignete sich in der Hofstattstraße in Völklingen ein Verkehrsunfall, bei dem ein Beteiligter leicht verletzt wurde. Der Unfallverursacher, ein 59-jähriger Mann aus Völklingen, befuhr mit seinem Pkw, Hyundai i10, VK-Kreiskennung, die Hofstattstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. Der Unfallbeteiligte, ebenfalls ein 59-jähriger Mann aus Völklingen, befand sich an der ...

    mehr
  • 02.11.2025 – 16:21

    POL-VK: Sachbeschädigung an Pkw

    Püttlingen (ots) - In der Zeit vom 31.10.25, 15 Uhr, bis zum 01.11.2025, 19:30 Uhr, wurde in der Bahnhofstraße in 66346 Püttlingen, ein Pkw, Ford mit SB-Kreiskennung, beschädigt, indem durch unbekannte Täter die Frontscheibe eingeschlagen wurde. Hinweise auf den oder die Täter konnten bislang nicht erlangt werden. Zeugen werden gebeten, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Völklingen VK- ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren