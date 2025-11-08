Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

66265 Heusweiler (ots)

Vermisst wird seit dem heutigen Tag der 46-jährige Daniel P. aus Heusweiler. Zu ihm bestand letztmalig am 04.11.2025 Kontakt. Personenbeschreibung:

- Europäischer Phänotyp - Ca. 1,85m groß - Kräftige Statur - Lockige, kurze, braune Haare - Brillenträger - Kein Bart

Zur aktuellen Bekleidung können keine Angaben gemacht werden.

Es besteht die Möglichkeit das P. mit einem weißen Toyota Auris mit Mainzer Kreiskennzeichen unterwegs ist.

Zeugen die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten oder Angaben zu dessen Pkw machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Völklingen in Verbindung zu setzen.

