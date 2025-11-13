PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Mann greift Roller-Fahrer an

Püttlingen (ots)

Am Mittwochabend kam es zu einem Angriff auf einen 16-Jährigen als dieser mit seinem Motorroller zusammen mit seinem Freund in Höhe der Köllertalstraße das Wiesenpfädchen befuhr. Als die beiden mit ihren Rollern mit Schrittgeschwindigkeit an einem entgegenkommenden Mann vorbeifahren wollten, riss dieser einen der Jugendlichen vom Roller und schrie, dass man auf dem Wiesenpfädchen nicht mit einem Roller fahren dürfe. Der 16-Jährige stürzte zu Boden. Der Mann habe nun versucht, den Schlüssel aus dem Zündschloss des Rollers zu ziehen. Der Jugendliche konnte dies jedoch verhindern und sei dann mit seinem Roller von der Örtlichkeit geflüchtet. Bei dem Angriff wurden die Jacke und der Roller des Jungen beschädigt. Der Mann sei mit einem kleinen Hund unterwegs gewesen und habe eine runde Brille und eine Wollmütze getragen. Er wurde auf ca. 40-50 Jahre geschätzt und soll ca. 180 cm groß sein. Zudem habe er eine orangefarbene oder gelbe Jacke getragen. Hinweise zu der Person erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen
VK- KED
Cloosstraße 14-16
66333 Völklingen
Telefon: 06898/2020
E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

