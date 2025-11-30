Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: POL-VK: Verkehrsunfall mit Flucht

Völklingen-Geislautern (ots)

Am Samstag den 29.11.2025, zwischen 12:45 Uhr und 13:30 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Straße am Hammergraben in 66333 Völklingen ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ist beim Befahren des Parkplatzes mit seinem Fahrzeug, mit der linken Fahrzeugseite eines in der äußersten Parkreihe abgestellten Pkw (Dacia Sandero, grau) kollidiert. An dem Pkw entstand Sachschaden. Der unbekannte Fahrzeugführer flüchtet im Anschluss an das Unfallgeschehen in unbekannte Richtung von der Tatörtlichkeit. Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

