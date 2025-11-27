Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Jugendlichen O. Korablov

Polizeiinspektion Völklingen (ots)

Wie heute erst bekannt wurde ist der 17-jährige Jugendliche O. Korablov seit dem 25.06.2025 von seiner Wohnanschrift in Völklingen erneut abgängig. Anlaufadressen sind nicht bekannt. Der Jugendliche kann wie folgt beschrieben werden: -circa 175 - 180 cm groß -schmale Statur -kurze braune Haare -Bekleidung unbekannt

Hinweise an die Polizeiinspektion Völklingen oder per Notruf.

