POL-VK: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Jugendlichen O. Korablov
Ein Dokument
Polizeiinspektion Völklingen (ots)
Wie heute erst bekannt wurde ist der 17-jährige Jugendliche O. Korablov seit dem 25.06.2025 von seiner Wohnanschrift in Völklingen erneut abgängig. Anlaufadressen sind nicht bekannt. Der Jugendliche kann wie folgt beschrieben werden: -circa 175 - 180 cm groß -schmale Statur -kurze braune Haare -Bekleidung unbekannt
Hinweise an die Polizeiinspektion Völklingen oder per Notruf.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Polizeiinspektion Völklingen
VK- KED
Cloosstraße 14-16
66333 Völklingen
Telefon: 06898/2020
E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g
Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell