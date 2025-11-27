PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Jugendlichen O. Korablov

Polizeiinspektion Völklingen (ots)

Wie heute erst bekannt wurde ist der 17-jährige Jugendliche O. Korablov seit dem 25.06.2025 von seiner Wohnanschrift in Völklingen erneut abgängig. Anlaufadressen sind nicht bekannt. Der Jugendliche kann wie folgt beschrieben werden: -circa 175 - 180 cm groß -schmale Statur -kurze braune Haare -Bekleidung unbekannt

Hinweise an die Polizeiinspektion Völklingen oder per Notruf.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen
VK- KED
Cloosstraße 14-16
66333 Völklingen
Telefon: 06898/2020
E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

