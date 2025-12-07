Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit Flucht

Großrosseln (ots)

Am 06.12.25, in der Zeit von ca. 13:00 - 14:00 Uhr ereignete sich in der Emmersweilerstraße in 66352 Großrosseln eine Verkehrsunfallflucht. Das beschädigte Fahrzeug, Opel mit SB-Kreiskennzeichen, war am Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Großrosseln geparkt abgestellt. Ein unbekannter Fahrzeugführer befährt mit seinem schwarzen Pkw die Emmersweilerstraße in Fahrtrichtung Großrosseln und kollidiert aus bislang unbekannten Gründen mit dem geparkten Pkw. Anschließend entfernt sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Völklingen unter der Tel: 06898/2020.

