Polizei Mönchengladbach

POL-MG: SUV in Rheindahlen-Mitte entwendet

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben am Freitag, 19. Dezember, einen KIA Sportage an der Beecker Straße gestohlen.

Die 29-jährige Halterin hatte ihren Wagen eigenen Angaben zufolge gegen 19.15 Uhr vor der Garage neben dem Wohnhaus abgestellt und per Keyless-Go verschlossen. Als sie gegen 21 Uhr nochmal etwas aus dem Auto habe herausholen wollen, sei es nicht mehr vor Ort gewesen.

Bei dem Wagen handelt es sich um einen KIA Sportage in der Farbe Grau. Der SUV hat das Nummernschild "MG-AD 2013".

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl bzw. dem Verbleib des Autos machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (sts)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell