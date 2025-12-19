PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Auto fährt in Hauswand | Verkehrsunfall auf der Pescher Straße

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstag, 18. Dezember, kam es auf der Pescher Straße in Mönchengladbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Auto gegen eine Hauswand fuhr. Der Fahrzeugführer wurde schwer verletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Nach bisherigem Ermittlungsstand kam der Fahrer, ein 33-Jähriger, aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und prallte gegen das Haus. Das Auto wurde dabei stark, die Hauswand leicht beschädigt. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte den Verletzten vor Ort und brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus.

Am Unfallort ergab sich für die Beamten der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stehen könnte. Aufgrund dieser Tatsache entnahm eine Ärztin ihm im Krankenhaus eine Blutprobe. Der 33-Jährige ist zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Die Polizisten beschlagnahmten das Fahrzeug als Beweismittel. Gegen den Fahrer ermitteln sie aufgrund von Trunkenheit im Verkehr, der Straßenverkehrsgefährdung sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (lh)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

