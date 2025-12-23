PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Schwerer Raub im Discounter

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstag, 23. Dezember, ist es gegen 11.17 Uhr zu einem schweren Raub in einem Discounter an der Otto-Saffran-Straße gekommen.

Ein 44-Jähriger soll dem Kassierer unter Vorhalt eines Taschenmessers gedroht und Bargeld aus der Kasse gefordert haben. Anschließend griff er in die geöffnete Kasse, entwendete einen vierstelligen Bargeldbetrag und flüchtete aus dem Laden in Richtung Friedhofstraße.

Ein alarmiertes Streifenteam konnte den Täter im Nahbereich stellen und fand bei ihm die Beute sowie das Messer. Sie nahmen den Mann vorläufig fest und brachten ihn ins Polizeipräsidium. (cr)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

