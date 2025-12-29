Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Streit an Ampel auf der Korschenbroicher Straße | Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwoch, 24.12., kam es an der Kreuzung Korschenbroicher Straße / Volksbadstraße zu einer verbalen Auseinandersetzung zweier Autofahrer, in dessen weiterer Folge ein 37-Jähriger leicht verletzt wurde.

Laut Zeugenangaben sei es an einer Ampel gegen 15 Uhr zu einem Streit durch die jeweils geöffneten Seitenfenster gekommen. Der 37-Jährige habe daraufhin das Auto verlassen und sich direkt neben das Auto seines Gegenübers gestellt, um die Diskussion fortzuführen. Dieser sei kurz darauf angefahren. Der 37-Jährige habe sich zu diesem Zeitpunkt noch an dem Fenster des Wagens festgehalten. Er kam zu Fall und verletzte sich leicht.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (lh)

