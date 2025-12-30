Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unbekannte entwenden Rüttelplatte

Mönchengladbach (ots)

Zwischen Dienstag, 23. Dezember und Montag, 29. Dezember entwendeten unbekannte Täter auf der Johannesstraße eine Rüttelplatte. Aus einem Handwerkerauto stahlen die Diebe Werkzeug.

Der Besitzer des Wagens hatte es am 23. Dezember gegen 16.15 Uhr an der Straße abgestellt. Gleich daneben stand die laut Angaben des Besitzers circa 220 Kilogramm schwere Rüttelplatte. Am Montagmorgen stellte er den Diebstahl fest.

Zeugen, die in diesem Fall sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (lh)

