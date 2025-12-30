PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unbekannte entwenden Rüttelplatte

Mönchengladbach (ots)

Zwischen Dienstag, 23. Dezember und Montag, 29. Dezember entwendeten unbekannte Täter auf der Johannesstraße eine Rüttelplatte. Aus einem Handwerkerauto stahlen die Diebe Werkzeug.

Der Besitzer des Wagens hatte es am 23. Dezember gegen 16.15 Uhr an der Straße abgestellt. Gleich daneben stand die laut Angaben des Besitzers circa 220 Kilogramm schwere Rüttelplatte. Am Montagmorgen stellte er den Diebstahl fest.

Zeugen, die in diesem Fall sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (lh)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 12:40

    POL-MG: Streit an Ampel auf der Korschenbroicher Straße | Zeugen gesucht

    Mönchengladbach (ots) - Am Mittwoch, 24.12., kam es an der Kreuzung Korschenbroicher Straße / Volksbadstraße zu einer verbalen Auseinandersetzung zweier Autofahrer, in dessen weiterer Folge ein 37-Jähriger leicht verletzt wurde. Laut Zeugenangaben sei es an einer Ampel gegen 15 Uhr zu einem Streit durch die jeweils geöffneten Seitenfenster gekommen. Der ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 11:12

    POL-MG: Zigarettenautomat gesprengt

    Mönchengladbach (ots) - Gegen 04.55 Uhr am Freitagmorgen, 26. Dezember, sprengten Unbekannte an der Straße Altmülfort einen Zigarettenautomaten. Die alarmierten Polizeibeamten fanden am Tatort ein Trümmerfeld vor. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach möglichen Tatverdächtigen verlief negativ. Die Polizisten stellten Teile des Automaten sicher. Die Höhe der Beute ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren