Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Illegales Kraftfahrzeugrennen auf der Theodor-Heuss-Straße

Mönchengladbach (ots)

Am Montag, 29. Dezember, gegen 22.15 Uhr, alarmierte ein Zeuge die Polizei aufgrund eines illegalen Kraftfahrzeugrennens.

Laut Angaben des Zeugen seien zwei Autos mit stark überhöhter Geschwindigkeit auf der Theodor-Heuss-Straße in Richtung Gartenstraße unterwegs gewesen. Bei den Fahrzeugen handele es sich um einen dunklen BMW sowie einen schwarzen Range Rover. Bei riskanten Fahrmanövern seien andere Verkehrsteilnehmer u.a. geschnitten worden.

Im Bereich der Marktstraße in Rheydt stellte ein Streifenteam den schwarzen Range Rover fest. Die Polizisten führten eine Verkehrskontrolle durch. Neben dem 19-Jährigen Fahrer befanden sich in dem Fahrzeug vier weitere Insassen.

Da sich bei dem Fahrer Hinweise auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum ergaben, führten die Polizisten einen freiwilligen Drogenvortest durch. Dieser fiel positiv aus. Das Streifenteam nahm ihn daraufhin mit zur Polizeiwache, wo ein Arzt ihm eine Blutprobe entnahm. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein sowie das Auto des 19-Jährigen. Die Polizei ermittelt u.a. aufgrund der Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen.

Zeugen, die den Vorfall ebenfalls beobachtet haben und Angaben zu dem zweiten beteiligten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (lh)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell