Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brände im Bereich des Polizeipräsidium Rostock

Rostock (ots)

In der vergangenen Nacht kam es zu zwei Bränden im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock. In der Heinrich-Heine-Straße in Gadebusch brannte es gegen 21:00 Uhr in der dritten Etage einer Großwohnanlage. Durch vermutlich technischen Defekt in einer Steckdose entwickelte sich ein Feuer, welches in der Folge auf eine Kommode und einen Adventskranz übergriff. Personen befanden sich zu dem Zeitpunkt nicht in der Wohnung. Zur Brandbekämpfung wurde die Freiwillige Feuerwehr Gadebusch mit insgesamt 22 Kameraden alarmiert. Der Schaden wird auf 20.000 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Um 04:25 Uhr wurden Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr zu einem Brand in Hagenower Bahnhofstraße alarmiert. Zu dem Zeitpunkt brannte der Dachstuhl des alten Bahnhofsgebäudes in voller Ausdehnung. Derzeit laufen die Löscharbeiten. Eine Gefahr für Personen und umliegende Häuser besteht nicht. Die Schadenshöhe kann derzeit nicht beziffert werden. Die Brandursache ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt unbekannt. Derzeit sind 93 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Hagenow und Wittenburg im Einsatz. Carsten Kroll Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell