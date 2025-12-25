PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brände im Bereich des Polizeipräsidium Rostock

Rostock (ots)

In der vergangenen Nacht kam es zu zwei Bränden im Bereich des 
Polizeipräsidiums Rostock. 

In der Heinrich-Heine-Straße in Gadebusch brannte es gegen 21:00 Uhr 
in der dritten Etage einer Großwohnanlage. Durch vermutlich 
technischen Defekt in einer Steckdose entwickelte sich ein Feuer, 
welches in der Folge auf eine Kommode und einen Adventskranz 
übergriff. Personen befanden sich zu dem Zeitpunkt nicht in der 
Wohnung. Zur Brandbekämpfung wurde die Freiwillige Feuerwehr 
Gadebusch mit insgesamt 22 Kameraden alarmiert.  Der Schaden wird auf
20.000 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen 
aufgenommen.
 

Um 04:25 Uhr wurden Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr zu einem 
Brand in Hagenower Bahnhofstraße alarmiert. Zu dem Zeitpunkt brannte 
der Dachstuhl des alten Bahnhofsgebäudes in voller Ausdehnung. 
Derzeit laufen die Löscharbeiten. Eine Gefahr für Personen und 
umliegende Häuser besteht nicht. Die Schadenshöhe kann derzeit nicht 
beziffert werden. Die Brandursache ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
unbekannt. Derzeit sind 93 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren 
Hagenow und Wittenburg im Einsatz. 

Carsten Kroll
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 24.12.2025 – 05:03

    POL-HRO: 21-Jähriger nach Unfall bei Lüdersdorf (LK NWM) verletzt

    Lüdersdorf (ots) - Bei einem Verkehrsunfall bei Lüdersdorf verletzte sich am frühen Mittwochmorgen der 21-jährige Fahrer eines Lexus leicht. Dieser befuhr gegen 03:00 Uhr die Umgehungsstraße zwischen Lüdersdorf und Herrnburg. Nach Angaben des Fahrers querte in einer langgezogenen Rechtskurve ein Reh die Fahrbahn wodurch der 21-Jährige mit seinem Fahrzeug von der Straße abkam und im Graben zum Stehen kam. Die ...

    mehr
  • 24.12.2025 – 04:38

    POL-HRO: Zwei Verletzte nach Unfall auf Schweriner Umgehungsstraße

    Schwerin (ots) - Gegen 23:00 Uhr erhielt die Polizei am späten Dienstag Kenntnis von einem verunfallten VW-Transporter auf der B 104 Umgehungsstraße Schwerin in Höhe der Anschlussstelle Margaretenhof. Der 39-jährige Fahrer kam nach ersten Erkenntnissen kurz hinter der Abfahrt Margaretenhof, aus Richtung Schwerin kommend in Richtung Kirchstück/Wismar, bei Glätte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren