PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 21-Jähriger nach Unfall bei Lüdersdorf (LK NWM) verletzt

Lüdersdorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall bei Lüdersdorf verletzte sich am frühen 
Mittwochmorgen der 21-jährige Fahrer eines Lexus leicht.
Dieser befuhr gegen 03:00 Uhr die Umgehungsstraße zwischen Lüdersdorf
und Herrnburg.
Nach Angaben des Fahrers querte in einer langgezogenen Rechtskurve 
ein Reh die Fahrbahn wodurch der 21-Jährige mit seinem Fahrzeug von 
der Straße abkam und im Graben zum Stehen kam.
Die Trümmerteile des Pkw verteilten sich auf der gesamten Fahrbahn, 
so dass eine Vollsperrung eingerichtet wurde. Zwei Leitpfosten und 
ca. 200m Bankette waren bei dem Unfall zusätzlich beschädigt worden.
Der 21-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde zur 
weiteren medizinischen Versorgung von einer Rettungswagenbesatzung 
ins Klinikum nach Lübeck gefahren. Ein durchgeführter Atemalkoholtest
ergab einen Wert von 0,21 Promille.
Der nicht mehr fahrbereite Lexus musste im Anschluss geborgen werden.
Polizeilich wird der Unfallschaden auf 15.000 Euro geschätzt.
Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.
Die Maßnahmen an der Unfallstelle waren gegen 04:30 Uhr beendet.

André Falke
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 24.12.2025 – 04:38

    POL-HRO: Zwei Verletzte nach Unfall auf Schweriner Umgehungsstraße

    Schwerin (ots) - Gegen 23:00 Uhr erhielt die Polizei am späten Dienstag Kenntnis von einem verunfallten VW-Transporter auf der B 104 Umgehungsstraße Schwerin in Höhe der Anschlussstelle Margaretenhof. Der 39-jährige Fahrer kam nach ersten Erkenntnissen kurz hinter der Abfahrt Margaretenhof, aus Richtung Schwerin kommend in Richtung Kirchstück/Wismar, bei Glätte ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 23:02

    POL-HRO: 31-jähriger Mann mit Messer in Rostocker Straßenbahn sorgt für Polizeieinsatz

    Rostock (ots) - Am Dienstagabend kam es in der Rostocker Südstadt zu einem Polizeieinsatz mit fünf Einsatzfahrzeugen der Polizei und weiteren Fahrzeugen des Rettungsdienstes. Gegen 21:00 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis darüber, dass eine männliche Person in der Straßenbahn im Charles-Darwin-Ring ein Messer in der Hand haben soll. Beim Eintreffen der ersten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren