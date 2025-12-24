PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei Verletzte nach Unfall auf Schweriner Umgehungsstraße

Schwerin (ots)

Gegen 23:00 Uhr erhielt die Polizei am späten Dienstag Kenntnis von 
einem verunfallten VW-Transporter auf der B 104 Umgehungsstraße 
Schwerin in Höhe der Anschlussstelle Margaretenhof.
Der 39-jährige Fahrer kam nach ersten Erkenntnissen kurz hinter der 
Abfahrt Margaretenhof, aus Richtung Schwerin kommend in Richtung 
Kirchstück/Wismar, bei Glätte und einer nicht angepassten 
Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Nach Angaben des Fahrers brach 
zuvor das Heck des Transporters aus und das Fahrzeug geriet ins 
Schleudern. In der Folge überschlug sich der VW in der Bankette 
einmal und kam quer auf der Gegenfahrspur wieder auf den Rädern zum 
Stehen.
Zwei weitere 40 und 47 Jahre alte Insassen verletzten sich bei dem 
Unfall leicht und wurden von einer Rettungswagenbesatzung ins 
Schweriner Klinikum gebracht.
Der nicht mehr fahrbereite VW-Transporter musste geborgen werden.
Polizeilich wird der Unfallschaden auf ca. 10.000 Euro geschätzt.
Die Maßnahmen an der Unfallstelle waren gegen 01:00 Uhr beendet.

André Falke
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren