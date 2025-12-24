Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei Verletzte nach Unfall auf Schweriner Umgehungsstraße

Schwerin (ots)

Gegen 23:00 Uhr erhielt die Polizei am späten Dienstag Kenntnis von einem verunfallten VW-Transporter auf der B 104 Umgehungsstraße Schwerin in Höhe der Anschlussstelle Margaretenhof. Der 39-jährige Fahrer kam nach ersten Erkenntnissen kurz hinter der Abfahrt Margaretenhof, aus Richtung Schwerin kommend in Richtung Kirchstück/Wismar, bei Glätte und einer nicht angepassten Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Nach Angaben des Fahrers brach zuvor das Heck des Transporters aus und das Fahrzeug geriet ins Schleudern. In der Folge überschlug sich der VW in der Bankette einmal und kam quer auf der Gegenfahrspur wieder auf den Rädern zum Stehen. Zwei weitere 40 und 47 Jahre alte Insassen verletzten sich bei dem Unfall leicht und wurden von einer Rettungswagenbesatzung ins Schweriner Klinikum gebracht. Der nicht mehr fahrbereite VW-Transporter musste geborgen werden. Polizeilich wird der Unfallschaden auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Die Maßnahmen an der Unfallstelle waren gegen 01:00 Uhr beendet. André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell