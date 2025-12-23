PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 31-jähriger Mann mit Messer in Rostocker Straßenbahn sorgt für Polizeieinsatz

Rostock (ots)

Am Dienstagabend kam es in der Rostocker Südstadt zu einem 
Polizeieinsatz mit fünf Einsatzfahrzeugen der Polizei und weiteren 
Fahrzeugen des Rettungsdienstes.
Gegen 21:00 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis darüber, dass eine 
männliche Person in der Straßenbahn im Charles-Darwin-Ring ein Messer
in der Hand haben soll.
Beim Eintreffen der ersten Funkwagen vor Ort hatte der 
Straßenbahnführer die Fahrgäste bereits aufgefordert diese zu 
verlassen.
Somit befanden sich nur noch der Störer und zudem ein weiterer 
schlafender Fahrgast in der Straßenbahn.
Der Mann hatte augenscheinlich kein Messer in der Hand und wurde von 
den Einsatzkräften aufgefordert das mitgeführte Messer abzulegen. 
Dazu holte dieser das Messer aus dem Rucksack und warf es auf den 
Boden.
Anschließend wurde der Mann gegen 21:07 Uhr gesichert und durchsucht.
Der 31-jährige und polizeibekannte Deutsche aus Rostock war mit zwei 
Promille erheblich alkoholisiert. Zudem zeigten sich Anzeichen für 
eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel.
Eine Aktion gegen Fahrgäste der Straßenbahn mit dem Messer fand nach 
derzeitigen Erkenntnissen nicht statt.
Ein Rettungswagen brachte den Mann anschließend zur weiteren 
medizinischen Betreuung ins Rostocker Uniklinikum.
Dieser muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz 
verantworten.
Die Bahn konnte um 21:18 Uhr ihre Fahrt fortsetzen.

André Falke
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

