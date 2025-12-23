Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 31-jähriger Mann mit Messer in Rostocker Straßenbahn sorgt für Polizeieinsatz

Rostock (ots)

Am Dienstagabend kam es in der Rostocker Südstadt zu einem Polizeieinsatz mit fünf Einsatzfahrzeugen der Polizei und weiteren Fahrzeugen des Rettungsdienstes. Gegen 21:00 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis darüber, dass eine männliche Person in der Straßenbahn im Charles-Darwin-Ring ein Messer in der Hand haben soll. Beim Eintreffen der ersten Funkwagen vor Ort hatte der Straßenbahnführer die Fahrgäste bereits aufgefordert diese zu verlassen. Somit befanden sich nur noch der Störer und zudem ein weiterer schlafender Fahrgast in der Straßenbahn. Der Mann hatte augenscheinlich kein Messer in der Hand und wurde von den Einsatzkräften aufgefordert das mitgeführte Messer abzulegen. Dazu holte dieser das Messer aus dem Rucksack und warf es auf den Boden. Anschließend wurde der Mann gegen 21:07 Uhr gesichert und durchsucht. Der 31-jährige und polizeibekannte Deutsche aus Rostock war mit zwei Promille erheblich alkoholisiert. Zudem zeigten sich Anzeichen für eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Eine Aktion gegen Fahrgäste der Straßenbahn mit dem Messer fand nach derzeitigen Erkenntnissen nicht statt. Ein Rettungswagen brachte den Mann anschließend zur weiteren medizinischen Betreuung ins Rostocker Uniklinikum. Dieser muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Die Bahn konnte um 21:18 Uhr ihre Fahrt fortsetzen. André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

