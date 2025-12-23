PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Fahrzeugbrand in Börgerende - Nachbar rettet 84-Jährige aus brennendem PKW

Börgerende/ Landkreis Rostock (ots)

Am heutigen Vormittag kam es gegen 09:45 Uhr zu einem Fahrzeugbrand auf einer Grundstückseinfahrt in der Straße "An den Weiden" in Börgerende. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte eine 84-jährige Frau ihren Mercedes starten wollen als Rauch aus dem Motorraum aufstieg. Ihr 38-jähriger Nachbar bemerkte schließlich eine Flammenbildung und half der 84-Jährigen beim Aussteigen aus dem Fahrzeug, bevor dieses vollständig in Brand geriet. Daraufhin wurden die Rettungskräfte über den Brand informiert.

Trotz des zeitnahen Einschreitens der Freiwilligen Feuerwehren aus Rethwisch-Börgerende und Nienhagen brannte der Mercedes vollständig aus. Auch ein daneben stehender, etwa 15 Meter hoher Nadelbaum brannte vollständig ab. Durch die Hitzeentwicklung wurden Teile der Häuserfassade des Einfamilienhauses als auch die Außenwand des benachbarten Carports beschädigt. Ein Übergreifen des Feuers auf die umliegenden Häuser konnte durch die Löschmaßnahmen der Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr verhindert werden.

Warum es zum Brandausbruch kam, ist zum jetzigen Stand unklar. Zur genauen Erhellung der Brandursache kam zudem der Kriminaldauerdienst der Polizei am Brandort zum Einsatz. Das Fahrzeug wurde für die weiterführenden Ermittlungen sichergestellt und abgeschleppt. Der Sachschaden wird aus polizeilicher Sicht auf etwa 25.000EUR geschätzt. Nach jetzigem Kenntnisstand wurde niemand der beteiligten Personen verletzt.

