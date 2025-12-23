PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Ermittlungen nach Brand eines Carports mit gelagerten Booten

Warin (ots)

Am 23.12.2025 kurz nach Mitternacht kam es aus bislang ungeklärter 
Ursache in Warin zum Brand eines Carports, welches sich auf einem 
Grundstück befand. Die 32 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus 
Warin und Neukloster löschten das Feuer. Der Carport sowie die darin 
befindlichen Boote nebst Anhänger wurden komplett zerstört. Ein 
Übergreifen der Flammen auf das danebenstehende Haus konnte 
verhindert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 20.000 
Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt und waren zu keinem 
Zeitpunkt gefährdet. Eine Strafanzeige gegen Unbekannt wurde 
aufgenommen.

Henriette Sohns
Polizeioberkommissarin
Polizeihauptrevier Wismar

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 20:35

    POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten Jugendlichen aus Wismar

    Wismar (ots) - Die seit gestern Nachmittag vermissten Mädchen aus Wismar konnten durch weiter geführte Suchmaßnahmen im Laufe des heutigen Nachmittags wohlbehalten angetroffen und an Erziehungsberechtigte übergeben werden. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 15:38

    POL-HRO: Kaffeediebstahl aus Supermarkt in Grabow verhindert

    Grabow (ots) - Bei dem Versuch Kaffee im Wert von über 270 Euro aus einem Supermarkt in Grabow zu stehlen, wurden zwei Frauen am Freitagmittag von einem Ladendetektiv beobachtet. Bisherigen Erkenntnissen zufolge sollen die zwei Frauen im Alter von 30 und 64 Jahre gegen 12:00 Uhr insgesamt 13 Packungen Kaffee in einen mitgeführten Kinderwagen versteckt haben. Ein aufmerksamer Ladendetektiv konnte die Täterinnen noch an ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 15:20

    POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach 16-Jähriger aus Wismar

    Wismar (ots) - Seit dem gestrigen Nachmittag wird eine 16-jährige Jugendliche aus Wismar vermisst. Nach aktuellem Kenntnisstand kann davon ausgegangen werden, dass die 16-Jährige gemeinsam mit dem zwölfjährigen vermissten Mädchen aus Wismar unterwegs ist. (siehe Pressemitteilung vom 22.12.2025: https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Pressemitteilungen/?id=216737&processor=processor.sa.pressemitteilung Da alle bisherigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren