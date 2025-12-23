POL-HRO: Ermittlungen nach Brand eines Carports mit gelagerten Booten
Warin (ots)
Am 23.12.2025 kurz nach Mitternacht kam es aus bislang ungeklärter Ursache in Warin zum Brand eines Carports, welches sich auf einem Grundstück befand. Die 32 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Warin und Neukloster löschten das Feuer. Der Carport sowie die darin befindlichen Boote nebst Anhänger wurden komplett zerstört. Ein Übergreifen der Flammen auf das danebenstehende Haus konnte verhindert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt und waren zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Eine Strafanzeige gegen Unbekannt wurde aufgenommen. Henriette Sohns Polizeioberkommissarin Polizeihauptrevier Wismar
