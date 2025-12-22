PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Kaffeediebstahl aus Supermarkt in Grabow verhindert

Grabow (ots)

Bei dem Versuch Kaffee im Wert von über 270 Euro aus einem Supermarkt in Grabow zu stehlen, wurden zwei Frauen am Freitagmittag von einem Ladendetektiv beobachtet. Bisherigen Erkenntnissen zufolge sollen die zwei Frauen im Alter von 30 und 64 Jahre gegen 12:00 Uhr insgesamt 13 Packungen Kaffee in einen mitgeführten Kinderwagen versteckt haben. Ein aufmerksamer Ladendetektiv konnte die Täterinnen noch an der Kasse stoppen, nachdem sie lediglich eine Schachtel Pralinen bezahlten. Gegen die Frauen mit montenegrinischer und monegassischer Staatsangehörigkeit wird nun wegen gemeinschaftlichem Diebstahls ermittelt. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass das Fahrzeug der Frauen mit französischen Kennzeichen nicht haftpflichtversichert war. Zudem führte ein 62-jähriger montenegrinischer Mann das Fahrzeug, obwohl er keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Auch gegen ihn wurden Ermittlungen eingeleitet.

