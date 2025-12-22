Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach 16-Jähriger aus Wismar

Wismar (ots)

Seit dem gestrigen Nachmittag wird eine 16-jährige Jugendliche aus Wismar vermisst.

Nach aktuellem Kenntnisstand kann davon ausgegangen werden, dass die 16-Jährige gemeinsam mit dem zwölfjährigen vermissten Mädchen aus Wismar unterwegs ist. (siehe Pressemitteilung vom 22.12.2025: https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Pressemitteilungen/?id=216737&processor=processor.sa.pressemitteilung

Da alle bisherigen Suchmaßnahmen bislang nicht zum Auffinden der Jugendlichen geführt haben, bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche.

Ein Foto der 16-Jährigen findet sich unter dem nachfolgenden Link: https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Pressemitteilungen/?id=216747&processor=processor.sa.pressemitteilung

Wer hat die 16-Jährige oder ihre zwölfjährige Begleiterin gesehen? Hinweise zu deren Aufenthaltsort nimmt die Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

