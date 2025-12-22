PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand- und Wasserschaden in Mehrfamilienhaus - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Schwerin (ots)

Am Sonntagmorgen kam es gegen 06.30 Uhr in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Ludwigsluster Chaussee zu einem Brand- und Wasserschaden. Nach ersten Erkenntnissen besteht der Verdacht, dass die Schäden vorsätzlich verursacht wurden. In der Wohnung eines 41-jährigen Mieters waren offenbar mehrere Herdplatten sowie der Backofen eingeschaltet worden. Zudem befand sich brennbares Material auf dem Herd und im Backofen. Darüber hinaus wurde ein Abfluss verstopft und ein Wasserhahn voll aufgedreht, wodurch Wasser in die darunterliegende Wohnung tropfte. Durch die entstandene Rauchentwicklung musste die Wohnung durch die Berufsfeuerwehr gelüftet werden. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Der Mieter der Wohnung konnte wenig später an einer Tankstelle angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schwerin hat das zuständige Amtsgericht Schwerin einen Haftbefehl gegen den Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit erlassen und ordnete deren Vollzug an. Die Ermittlungen wegen versuchter schwerer Brandstiftung und Sachbeschädigung dauern weiterhin an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Felix Zgonine
Telefon: 03874 411-305
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 13:59

    POL-HRO: Zwei schwer Verletzte bei Verkehrsunfällen in und bei Güstrow

    Güstrow/Landkreis Rostock (ots) - Am Samstag kam es gleich zu zwei Verkehrsunfällen im Landkreis Rostock, bei denen zwei Menschen schwere Verletzungen erlitten. Gegen 17 Uhr befuhr ein 41-jähriger mit seinem Skoda die B103 aus Richtung Kritzkow kommend in Fahrtrichtung Güstrow als er in der Ortschaft Kuhs aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 13:47

    POL-HRO: E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss leistet Widerstand - Polizeibeamter verletzt

    Rostock (ots) - In der Nacht von Freitag auf Sonnabend stellten Einsatzkräfte des Polizeihauptreviers Rostock kurz nach Mitternacht einen mit zwei Personen besetzten E-Scooter im Stadtgebiet fest. Während die Beamten an einer roten Lichtzeichenanlage warteten, überquerte gegen 00:15 Uhr (20. Dezember) der E-Scooter vor dem Funkwagen die Fahrbahn und setzte seine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren