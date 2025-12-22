PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten Jugendlichen aus Wismar

Wismar (ots)

Die seit gestern Nachmittag vermissten Mädchen aus Wismar konnten 
durch weiter geführte Suchmaßnahmen im Laufe des heutigen Nachmittags
wohlbehalten angetroffen und an Erziehungsberechtigte übergeben 
werden. 
Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten,
die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen 
persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.

Kristin Hartfil
Polizeihauptkommissarin
Polizeiführerin vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

  • 22.12.2025 – 15:38

  • 22.12.2025 – 15:20

