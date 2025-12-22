POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten Jugendlichen aus Wismar

Grabow (ots) - Bei dem Versuch Kaffee im Wert von über 270 Euro aus einem Supermarkt in Grabow zu stehlen, wurden zwei Frauen am Freitagmittag von einem Ladendetektiv beobachtet. Bisherigen Erkenntnissen zufolge sollen die zwei Frauen im Alter von 30 und 64 Jahre gegen 12:00 Uhr insgesamt 13 Packungen Kaffee in einen mitgeführten Kinderwagen versteckt haben. Ein aufmerksamer Ladendetektiv konnte die Täterinnen noch an ...

