Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vermisste 12- und 13-jährige Mädchen in Rostock wohlbehalten angetroffen - Löschung der Öffentlichkeitsfahndung

Rostock (ots)

Die beiden seit dem 18.12.2025 in Rostock vermissten 12 und 13 Jahre 
alten Mädchen, siehe Pressemitteilung: https://t1p.de/08afv , sind in
der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wohlbehalten angetroffen worden.
Sie meldeten sich eigenständig bei der Rostocker Polizei.

Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung und bittet darum, dass
persönliche Angaben und Fotos im Zusammenhang mit der Vermisstensuche
gelöscht werden.

André Falke
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

