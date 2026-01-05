PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand in Wohn- und Werkstattgebäude

Hemleben (ots)

Am Montagmorgen kam es in einem Wohn- und Werkstattgebäude in Hemleben im Kyffhäuserkreis zu einem Brand. Die Kameraden der Feuerwehr kamen zum Einsatz, um die Flammen zu löschen. Eine Frau musste vor Ort medizinisch untersucht werden, sie blieb jedoch unverletzt. Warum das Feuer ausbrach, ist gegenwärtig noch unklar. Beamte der Kriminalpolizei kamen noch am Montag am Brandort zum Einsatz, um Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufzunehmen. Die Ermittlungen dauern an. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf einen Wert im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
