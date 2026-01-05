PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Friseurgeschäft wird zum Ziel von Dieben

Nordhausen (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag , 18.30 Uhr, und Montag , 8 Uhr, wurde ein Friseurgeschäft am Taschenberg von Dieben heimgesucht. Ersten Ermittlungen zufolge gelangten ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zu den Räumlichkeiten und nahmen dort mehrere Gegenstände sowie Bargeld an sich. Im Anschluss entfernten sich die Unbekannten mit dem Beutegut, im Wert von mehr als 1000 Euro, vom Tatort. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein und bitten nun Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder Täterschaft machen können, sich unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0002785

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 15:31

    LPI-NDH: Kabel entwendet - Zeugen gesucht

    Nordhausen (ots) - Die Polizei in Nordhausen ermittelt nach einem besonders schweren Fall des Diebstahls, welcher sich in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Straße Am Wasserturm ereignete. Unbekannte näherten sich, ersten Erkenntnissen nach, über die anliegende Gleisanlage aus Richtung des Kornhauses dem Bahngelände an. In weiterer Folge nahmen der oder die Täter ein mehrere Meter langes Stromkabel an sich und ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 15:09

    LPI-NDH: Brand in Wohn- und Werkstattgebäude

    Hemleben (ots) - Am Montagmorgen kam es in einem Wohn- und Werkstattgebäude in Hemleben im Kyffhäuserkreis zu einem Brand. Die Kameraden der Feuerwehr kamen zum Einsatz, um die Flammen zu löschen. Eine Frau musste vor Ort medizinisch untersucht werden, sie blieb jedoch unverletzt. Warum das Feuer ausbrach, ist gegenwärtig noch unklar. Beamte der Kriminalpolizei kamen noch am Montag am Brandort zum Einsatz, um ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 12:02

    LPI-NDH: Auto kommt von der Fahrbahn ab

    Grabe (ots) - Auf der Bundesstraße 249 kam es am Montagmorgen, kurz nach 6.30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Skoda befuhr die genannte Straße aus Richtung Körner in Richtung Grabe. Kurz vor dem Ortseingang kam der Fahrer bei winterlicher Straßenglätte nach rechts von der Fahrbahn ab. Daraufhin überfuhr das Fahrzeug einen Leitpfosten und kam schließlich auf einem Feld zum Stehen. Sowohl am Fahrzeug ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren