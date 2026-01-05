Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Friseurgeschäft wird zum Ziel von Dieben

Nordhausen (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag , 18.30 Uhr, und Montag , 8 Uhr, wurde ein Friseurgeschäft am Taschenberg von Dieben heimgesucht. Ersten Ermittlungen zufolge gelangten ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zu den Räumlichkeiten und nahmen dort mehrere Gegenstände sowie Bargeld an sich. Im Anschluss entfernten sich die Unbekannten mit dem Beutegut, im Wert von mehr als 1000 Euro, vom Tatort. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein und bitten nun Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder Täterschaft machen können, sich unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0002785

