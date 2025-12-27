FFW Gemeinde Schwalmtal

FFW Schwalmtal: Wohnungsbrand in leerstehendem Gebäude sorgt für umfangreichen Feuerwehreinsatz in Amern

Schwalmtal (ots)

Der Löschzug Amern sowie die Drehleiter aus Waldniel wurden am gestrigen zweiten Weihnachtstag um 20:00 Uhr mit dem Stichwort F2 - Wohnungsbrand auf die Kolpingstraße im Ortsteil Amern alarmiert. Bereits während der ersten Erkundung stellte sich heraus, dass sich die tatsächliche Einsatzstelle auf der nahe gelegenen Polmannstraße befand, da die betroffenen Reihenhäuser eine bauliche Verbindung zwischen beiden Straßen darstellten.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war eine starke Rauchentwicklung erkennbar. Zudem war im Erdgeschoss ein deutlicher Feuerschein sichtbar. Der Brandherd befand sich im Hausflur hinter einer Glastür.

Unverzüglich ging ein Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr zur Brandbekämpfung vor. Das Feuer wurde zügig unter Kontrolle gebracht und gelöscht. Gleichzeitig stellte der Einsatzleiter eine zunehmende Rauchentwicklung im ersten Obergeschoss sowie im angrenzenden Dachgeschoss fest. Da die Lage zunächst unübersichtlich war, wurden aus diesem Grund weitere Kräfte des Löschzuges Waldniel sowie des Löschzuges Dülken mit einer zweiten Drehleiter zur Einsatzstelle nachgefordert.

Die Löschmaßnahmen gestalteten sich schwierig, da das Gebäude aufgrund seiner Bausubstanz als einsturzgefährdet eingestuft werden musste. Eine Innenbrandbekämpfung war daher nicht möglich. Im weiteren Einsatzverlauf zeigte sich zudem, dass die Reihenhäuser bis zum ersten Obergeschoss baulich voneinander getrennt waren, während das Dachgeschoss beide Gebäude miteinander verband.

Zusätzlich erschwerte gefrierendes Löschwasser auf der Straße die Arbeiten erheblich, da für die eingesetzten Kräfte eine akute Rutschgefahr bestand. Aus diesem Grund wurden die gemeinsame Ordnungsamtbereitschaft der Gemeinden Niederkrüchten, Brüggen und Schwalmtal sowie die gemeinsame Bauhofbereitschaft mit Streumitteln alarmiert. Zeitgleich wurde der Energieversorger hinzugezogen, um sicherzustellen, dass das Objekt strom-, gas- und wasserlos war.

Über die Drehleiter des Löschzuges Waldniel wurden die Dachhaut sowie mehrere Fenster im ersten Obergeschoss geöffnet. Mithilfe einer Wärmebildkamera wurde der betroffene Bereich auf weitere Glutnester kontrolliert. Die nachalarmierte Drehleiter des Löschzuges Dülken ging zunächst in Bereitstellung, musste jedoch nicht weiter eingesetzt werden und konnte zeitnah wieder aus dem Einsatz entlassen werden.

Im weiteren Einsatzverlauf nahm die Rauchentwicklung jedoch erneut zu. Da der betroffene Bereich nicht vollständig von der Drehleiter aus kontrolliert werden konnte und zudem nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch Personen im Objekt befanden, wurde eine Drohne des Löschzuges Dülken zur Einsatzstelle alarmiert. Mit ihrer Hilfe wurde das Gebäude erneut erkundet. Nach der Kontrolle konnte rasch Entwarnung gegeben werden. Es befanden sich keine Personen mehr im Gebäude. Darüber hinaus wurden mit Unterstützung der Drohne weitere Glutnester im Dachgeschoss lokalisiert.

Diese Glutnester wurden anschließend über die Drehleiter mit einem handgeführten Strahlrohr gezielt abgelöscht. Abschließend führten die Einsatzkräfte umfangreiche Nachlöscharbeiten sowie Lüftungsmaßnahmen durch.

Der zunächst mitalarmierte Regelrettungsdienst wurde im weiteren Einsatzverlauf durch einen Rettungswagen des DRK-Ortsvereins Niederkrüchten abgelöst.

Nach Abschluss der Maßnahmen seitens der Feuerwehr wurde das betroffene Gebäude durch das Ordnungsamt gesichert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Während des rund fünfstündigen Einsatzes waren die Kolpingstraße sowie die Polmannstraße vollständig gesperrt. Der Grundschutz für die Gemeinde Schwalmtal wurde während des Einsatzes durch freie Kräfte des Löschzuges Waldniel sichergestellt.

Schwalmtal, den 27. Dezember 2025

Original-Content von: FFW Gemeinde Schwalmtal, übermittelt durch news aktuell