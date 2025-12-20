FFW Gemeinde Schwalmtal

FFW Schwalmtal: Nachbarschaftliche Unterstützung bei Industriebrand in Viersen

Schwalmtal (ots)

Am gestrigen Freitagabend, den 19.12.2025, wurde die Freiwillige Feuerwehr Schwalmtal um 21:55 Uhr zur Nachbarschaftlichen Hilfe nach Viersen alarmiert.

In der Dinsingstraße in Viersen stand ein Garagenhof mit angeschlossenen Gewerbe- und Handwerksbetrieben in Brand. Dabei brannten rund 20 Großgaragen, sodass die Feuerwehr Viersen durch zahlreiche umliegende Feuerwehren unterstützt wurde. (Quelle: Feuerwehr Viersen)

Mit dem Tanklöschfahrzeug aus Waldniel unterstützten die Einsatzkräfte die Feuerwehr Viersen bei den umfangreichen Löschmaßnahmen. Das Fahrzeug wurde im Pendelverkehr zur Sicherstellung der Wasserversorgung eingesetzt. Zudem ging ein Atemschutztrupp zur Durchführung von Nachlöscharbeiten in den betroffenen Bereich vor, während ein weiterer Trupp in Bereitstellung stand.

Der Einsatz für die Kräfte aus Schwalmtal konnte gegen 01:00 Uhr beendet werden.

Schwalmtal, den 20. Dezember 2025

