PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch

Nordhausen (ots)

Wie am Montag bekannt wurde, verschafften sich bislang unbekannte Täter am Van-der-Foehr-Damm gewaltsam Zutritt zu mehreren Kellerräumen. Auch in ein auf dem Grundstück befindliches Gartenhäuschen drangen der oder die Täter ein und nahmen dort eine Kettensäge an sich. Im Anschluss entfernten sich die Unbekannten mit ihrer Beute im Wert von etwa 100 Euro vom Tatort. Außerdem entstand ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein und bitten nun Zeugen, welche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0002635

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 15:33

    LPI-NDH: Einbrecher schlagen zu

    Worbis (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld ermitteln nach mehreren Einbrüchen im Bereich der Elisabethstraße. Unbekannte verschafften sich im Zeitraum zwischen Freitag, 17.30 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Geschäftsgebäude und entwendeten aus den Büroräumen unter anderem Bargeld. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der Wert des Beuteguts ist gegenstand der Laufenden Ermittlungen. In einem Gebäude eines ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 15:32

    LPI-NDH: Friseurgeschäft wird zum Ziel von Dieben

    Nordhausen (ots) - Im Zeitraum zwischen Freitag , 18.30 Uhr, und Montag , 8 Uhr, wurde ein Friseurgeschäft am Taschenberg von Dieben heimgesucht. Ersten Ermittlungen zufolge gelangten ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zu den Räumlichkeiten und nahmen dort mehrere Gegenstände sowie Bargeld an sich. Im Anschluss entfernten sich die Unbekannten mit dem Beutegut, im Wert von mehr als 1000 ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 15:31

    LPI-NDH: Kabel entwendet - Zeugen gesucht

    Nordhausen (ots) - Die Polizei in Nordhausen ermittelt nach einem besonders schweren Fall des Diebstahls, welcher sich in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Straße Am Wasserturm ereignete. Unbekannte näherten sich, ersten Erkenntnissen nach, über die anliegende Gleisanlage aus Richtung des Kornhauses dem Bahngelände an. In weiterer Folge nahmen der oder die Täter ein mehrere Meter langes Stromkabel an sich und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren