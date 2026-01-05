Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch

Nordhausen (ots)

Wie am Montag bekannt wurde, verschafften sich bislang unbekannte Täter am Van-der-Foehr-Damm gewaltsam Zutritt zu mehreren Kellerräumen. Auch in ein auf dem Grundstück befindliches Gartenhäuschen drangen der oder die Täter ein und nahmen dort eine Kettensäge an sich. Im Anschluss entfernten sich die Unbekannten mit ihrer Beute im Wert von etwa 100 Euro vom Tatort. Außerdem entstand ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein und bitten nun Zeugen, welche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0002635

