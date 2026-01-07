PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten: Mehrere Autoaufbrüche in Niederkrüchten - Kripo bittet um Hinweise

Niederkrüchten (ots)

Die Kripo ermittelt in mehreren Fällen von Diebstahl aus Fahrzeugen in Niederkrüchten. Insgesamt wurden vier Fälle angezeigt. Vermutlich ereigneten sich alle in der Nacht zum gestrigen Dienstag. Die Tatorte lagen auf den Straßen 'Am Freibad', 'Kapellenbruch', 'Marktstraße' und 'Friedensstraße'. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Dülken über die 02162/377-0. /wg (13)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 14:08

    POL-VIE: Willich: Vermisstes Mädchen ist wieder zurück

    Willich (ots) - Seit Montag den 29.12.2025 wurde ein 12-jähriges Mädchen vermisst und gesucht (Meldung 8). Sie ist selbstständig und unversehrt in die pädagogische Ambulanz zurückgekehrt. Die Öffentlichkeitsfahndung ist hiermit aufgehoben. Wir danken allen, die die Augen offengehalten und Hinweise gegeben haben. /rb (12) Rückfragen bitte an: Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen Telefon: 02162/377-1191 ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 14:07

    POL-VIE: Tönisvorst: Einbruch in freistehendes Einfamilienhaus

    Tönisvorst (ots) - Im Zeitraum zwischen Montag, dem 05.01.2026, 11:00 Uhr und Dienstag, dem 06.01.2026, 07:30 Uhr kam es in Tönisvorst, Grüner Weg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Mindestens eine bislang unbekannte Person verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Inneren des Hauses. Dieses wurde vollständig durchwühlt, jedoch ist bislang nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Haben Sie Hinweise zu dem ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 11:59

    POL-VIE: Seniorin wird von falschem Wasserwerker bestohlen

    Kempen: (ots) - Am Montag, gegen 13:30 Uhr, klingelte es an der Haustür einer Seniorin in der Arnold-Janssen-Straße in Kempen. Ein Mann stand vor der Tür und stellte sich als Mitarbeiter der Stadtwerke Kempen vor. Er erklärte, er müsse das Leitungswasser auf Bakterien überprüfen. Im Inneren der Wohnung lenkte er die Frau ab, indem er ihr sagte, sie solle das Wasser im Auge behalten, während er in den anderen ...

    mehr
