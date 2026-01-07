POL-VIE: Niederkrüchten: Mehrere Autoaufbrüche in Niederkrüchten - Kripo bittet um Hinweise
Niederkrüchten (ots)
Die Kripo ermittelt in mehreren Fällen von Diebstahl aus Fahrzeugen in Niederkrüchten. Insgesamt wurden vier Fälle angezeigt. Vermutlich ereigneten sich alle in der Nacht zum gestrigen Dienstag. Die Tatorte lagen auf den Straßen 'Am Freibad', 'Kapellenbruch', 'Marktstraße' und 'Friedensstraße'. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Dülken über die 02162/377-0. /wg (13)
Rückfragen bitte an:
Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen
Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell