POL-VIE: Willich: Vermisstes Mädchen ist wieder zurück
Willich (ots)
Seit Montag den 29.12.2025 wurde ein 12-jähriges Mädchen vermisst und gesucht (Meldung 8). Sie ist selbstständig und unversehrt in die pädagogische Ambulanz zurückgekehrt. Die Öffentlichkeitsfahndung ist hiermit aufgehoben. Wir danken allen, die die Augen offengehalten und Hinweise gegeben haben. /rb (12)
