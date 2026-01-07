POL-VIE: Willich: Vermisstes Mädchen ist wieder zurück

Kempen: (ots) - Am Montag, gegen 13:30 Uhr, klingelte es an der Haustür einer Seniorin in der Arnold-Janssen-Straße in Kempen. Ein Mann stand vor der Tür und stellte sich als Mitarbeiter der Stadtwerke Kempen vor. Er erklärte, er müsse das Leitungswasser auf Bakterien überprüfen. Im Inneren der Wohnung lenkte er die Frau ab, indem er ihr sagte, sie solle das Wasser im Auge behalten, während er in den anderen ...

