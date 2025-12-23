Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots)

(jd) Ein Mann aus Bünde kehrte am Montag (22.12.) nach kurzer Abwesenheit gegen 13.15 Uhr in sein Haus an der Straße Gerstenfeld zurück. Er stellte fest, dass diverse Gegenstände nicht mehr an Ort und Stelle waren, sondern eine bisher unbekannte Person offenbar das Haus durchsucht hat. Der Mann verständigte umgehend die Polizei. Die hinzugekommenen Beamten stellten an einem Fenster im Erdgeschoss entsprechende Einbruchspuren fest: Der oder die unbekannten Täter gingen das Fenster gewaltsam mittels eines Werkzeugs an, um in das Haus zu gelangen. Später verließen sie es durch eine Terrassentür. Nach einer ersten Durchsicht durch den Hauseigentümer nahmen die unbekannten Täter einen Tresor an sich. Eine weitere Aufstellung des möglichen Diebesguts ist Gegenstand der Ermittlungen, die die Kriminalpolizei Herford übernommen hat. Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstag, 13.00 Uhr und Montagmittag. Zeugen, die in diesem Zeitraum etwas Auffälliges gesehen haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

