Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte beschädigen mehrere Fahrzeuge - Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots)

(jd) Eine Frau aus Bünde stellte am Freitagmorgen (19.12.) eine Beschädigung an der Kofferraumklappe ihres Nissan fest. Unbekannte hatten offenbar den Lack des Fahrzeugs, das auf ihrem Grundstück an der Kiefernstraße stand, mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Weitere Fahrzeughalter machten eine ähnliche Beobachtung: Die hinzugekommenen Polizeibeamten stellten fest, dass in der Kiefernstraße ein Mitsubishi, ein Opel, ein VW, ein Audi, ein Cupra und ein Mercedes ähnliche Beschädigungen aufwiesen wie der Nissan. Die Auswertung von Videomaterial aus Überwachungskameras der Geschädigten dauert noch an. Pro Fahrzeug entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, die in der Nacht zu Freitag im Bereich der Kiefernstraße etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

