Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahren ohne Fahrerlaubnis - Mann aus Bad Oeynhausen fährt unter Alkoholeinfluss

Herford (ots)

(jd) Gleich mehrere Zeugen bemerkten am Freitagabend (19.12.) einen Seat, der durch waghalsige Fahrmanöver in der Herforder Innenstadt auffiel. Die Zeugen verständigten die Polizei. Gegen 19.38 Uhr stellten die hinzugekommenen Beamten das Auto auf einem Parkplatz am Janup fest, wo der bis dahin unbekannte Fahrer mehrfach rangierte. Die Beamten unterzogen den Mann, bei dem es sich um einen 38-Jährigen aus Bad Oeynhausen handelt, einer Kontrolle. Sie stellten fest, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Mann, der sich den Beamten gegenüber unkooperativ und aggressiv verhielt, zeigte deutliche Anzeichen von Alkohol- und Betäubungsmittelkonsum. Zur Entnahme von Blutproben wurde er daher zur Herforder Wache gebracht. Auch hier verhielt er sich weiterhin aggressiv. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der 38-Jährige dem Polizeigewahrsam zugeführt. Er muss sich unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten. Gegen die Halterin des Seat, bei der es sich um eine 26-jährige Vlothoerin handelt, wird wegen des Zulassens des Führens eines Fahrzeugs ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

