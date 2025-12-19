Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Kreispolizeibehörde legt neuen Schwerpunkt fest - Bekämpfung krimineller Netzwerke

Kreis Herford (ots)

(hd) Als Ergebnis einer Sicherheitsanalyse legt die Kreispolizeibehörde Herford einen neuen Tätigkeitsschwerpunkt fest. Im Zuständigkeitsbereich der Behörde haben sich neue Kriminalitätsphänomene entwickelt, denen es entschlossen entgegenzutreten gilt. In der jüngeren Vergangenheit kam es speziell in der Stadt Herford zu Auseinandersetzungen zwischen kriminellen Netzwerken mit familiären Spannungsverhältnissen. Diese wurden mitunter im öffentlichen Raum ausgetragen und reichten von Körperverletzungsdelikten bis hin zu versuchten Tötungsdelikten. Die Straftaten wurden teilweise unter Verwendung gefährlicher Werkzeuge oder Waffen begangen. Im kommenden Jahr wird die Kreispolizeibehörde Herford die "Bekämpfung krimineller Netzwerke" zu ihrem Tätigkeitsschwerpunkt machen. Hinter dem Begriff der kriminellen Netzwerke verbergen sich Personen, die als Angehörige einer in der Regel patriarchalisch-hierarchisch organisierten Subkultur einer eigenen Werteordnung folgen und Straftaten begehen. Unter Federführung der Polizei wird gemeinsam mit Partnerbehörden, insbesondere den Ordnungsbehörden und dem Zoll, ein ressortübergreifendes Interventionskonzept zur koordinierten Bekämpfung der Strukturen erarbeitet und umgesetzt. Am Mittwoch (17.12.2025) informierten der Leiter der Kreispolizeibehörde Herford, Landrat Mirco Schmidt, und der stellvertretende Abteilungsleiter Polizei, Polizeidirektor Christian Lübke, die Angehörigen des Polizeibeirates während der konstituierenden Sitzung über das neue Konzept.

