Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Polizei nimmt drei Betrüger auf frischer Tat fest - Straftaten zum Nachteil älterer Menschen

Herford (ots)

(hd) Am Donnerstag (18.12.2025) gelang es zivilen Einsatzkräften der Polizei Herford drei Personen auf frischer Tat vorläufig festzunehmen. Eine 21-jährige Frau und zwei Männer im Alter von 23 und 28 Jahren stehen im dringenden Verdacht, Betrugsstraftaten zum Nachteil älterer Menschen begangen zu haben. Die Gruppierung nahm telefonisch Kontakt zu Seniorinnen und Senioren auf. Unter Vorspiegelung falscher Tatsachen sollten diese dazu gebracht werden, ihre EC-Karte und ihre dazugehörige PIN auszuhändigen. Als die Tatverdächtigen gegen 12:00 Uhr versuchten, die EC-Karte einer 85-jährigen Geschädigten an der Goltzstraße in Herford abzuholen, griffen die zivilen Einsatzkräfte zu. Die drei Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Die Festgenommenen werden am heutigen Tage auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

