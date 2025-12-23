PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall beim Abbiegen - Eine Person leicht verletzt

Löhne (ots)

(jd) Auf der Königstraße ereignete sich am Montag (22.12.), gegen 17.34 Uhr ein Verkehrsunfall. Eine 48-jährige Löhnerin fuhr mit ihrem Toyota aus Richtung Häger Straße kommend und beabsichtigte, in die Ravensberger Straße abzubiegen. Zeitgleich fuhr eine 27-jährige Frau aus Bad Oeynhausen mit ihrem VW in entgegengesetzter Richtung. Als die 48-Jährige nach links abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 27-Jährige leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

