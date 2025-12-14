Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 13.11.2025, 09:00 Uhr - 14.11.2025, 09:00 Uhr

38259 Salzgitter-Bad (ots)

Trunkenheitsfahrt

Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Braunschweiger Straße Zeit: 13.12.2025, 22.00 Uhr Hergang: Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde bei dem 47-jährigen Fahrer eines Pkw Atemalkohol festgestellt. Eine vor Ort durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,92 Prom., woraufhin eine Blutentnahme angeordnet wurde. Den Fahrer erwartet ein Strafverfahren. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

Sachbeschädigung

Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Paracelsusstraße Zeit: 14.12.2025, 03.48 Uhr Hergang: Durch einen bislang unbekannten Täter wurde an dem o.a. Ort ein Verkehrszeichen aus der Verankerung gebrochen und auf die Motorhaube eines geparkten Pkw geworfen, wodurch der Pkw beschädigt wurde. Der Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in SZ-Bad unter der Rufnummer 05341/825-0.

