Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 13. Dezember 2025

Wolfenbüttel (ots)

Körperverletzung durch Messerstich in Wolfenbüttel

Freitag, 12.12.2025, gegen 17:00h

Am späten Freitagnachmittag, gegen 17:00h, ging das 57-Jährige weibliche Opfer gemeinsam mit ihrem Hund auf dem Verbindungsweg zwischen dem Mancinusweg und der Halchterschen Straße spazieren.

Dabei begegnete sie einer männlichen Person mittleren Alters, welcher ihr mit einem Fahrrad entgegen kam und ihr dabei vermeintlich mit einem Messer in den Oberschenkel stach.

Das Opfer bemerkte den Schnitt erst Augenblicke später und alarmierte daraufhin die Polizei.

Der noch unerkannte Täter flüchtete nach der Tatausführung mit seinem Fahrrad.

Die Polizei Wolfenbüttel bittet die Bevölkerung unter der 05331 933-0 insbesondere um Hinweise zu auffälligen Radfahrenden, welche im betroffenen Gebiet zur Tatzeit wahrgenommen werden konnten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Polizeikommissariat Wolfenbüttel
PHK Brunn
Telefon: 0 53 31 / 93 31 15
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

