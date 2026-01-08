Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Verkehrsunfälle mit verletzten Personen

Kreis Viersen (ots)

Am 07.01.2026 kam es im Kreis Viersen insgesamt zu vier witterungsbedingten Verkehrsunfällen mit verletzten Personen. An zwei der Unfälle waren Radfahrer beteiligt, an den beiden anderen Pkw-Fahrer. Bei allen vier Unfällen war die Fahrbahn oder der Radweg durch Schnee/Glatteis bedeckt, wodurch die Fahrer die Kontrolle über ihre Fahrzeuge verloren. Der erste Unfall ereignete sich um 10:30 Uhr in Schwalmtal auf der Eickener Straße. Eine 37-jährige Radfahrerin aus Amern fuhr von einem Feldweg auf einen Radweg und übersah einen gefrorenen Erdhügel. Als sie dagegen fuhr, stürzte sie und verletzte sich schwer. Um 13:30 Uhr kam es in Tönisvorst-Vorst auf der Anrather Straße zu einem Alleinunfall. Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Viersen kam aufgrund der Glätte von der Fahrbahn ab prallte gegen einen Baum. Der 21-jährige Beifahrer wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Zu einem Auffahrunfall an einer Kreuzung mit Ampel kam es am Mittwoch um 14:00 Uhr in Kempen-St. Hubert auf der Kempener Landstraße. Dort war die Fahrbahn aufgrund des Wetters ebenfalls glatt. Ein 18-jähriger Viersener war mit seinem Pkw auf der St.-Töniser-Straße aus Richtung Kempen unterwegs. Die Ampel zeigte Rot. Als er bremste, geriet der Pkw ins Rutschen und kollidierte mit dem Pkw einer 44-jährigen Kempenerin. Diese wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der letzte witterungsbedingte Verkehrsunfall vom 07.01.2026 ereignete sich um 16:15 Uhr in Kempen an der Kreuzung Siegfriedstraße/Von-Loe-Straße. Dort missachtete ein 43-jähriger Radfahrer die Vorfahrt eines bevorrechtigten Pkw. Der Fahrer, ein 71-jähriger Kempener, erfasste die Situation schnell und konnte durch vorausschauendes Fahren und Bremsen einen Zusammenstoß mit dem Radfahrer verhindern. Der 43-Jährige stürzte aufgrund der glatten Straße trotzdem. Er kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Bitte fahren Sie bei den Witterungsbedingungen besonders vorsichtig. /rb (14)

