Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: 69-Jähriger verstirbt nach Unfall in Kempen - Verkehrskommissariat ermittelt

Kempen (ots)

Am Mittwochmittag, kurz nach 12 Uhr, kam es zu einem scheinbar leichten Unfall zwischen einem Lkw und einem Pkw. Ein 61-jähriger Lkw-Fahrer aus Alsdorf fuhr aus einer Einfahrt in die Straße "Industriering Ost" ein und kollidierte mit dem Pkw eines 69-jährigen aus Kempen, der in Richtung Hülserstraße auf dem "Industriering Ost" unterwegs war. Beide Männer gaben bei der Unfallaufnahme an, unverletzt zu sein, weshalb die Einsatzkräfte einen Unfall mit Sachschaden aufnahmen. Die beiden Beteiligten setzten ihren Weg fort, der 69-Jährige ging zu Fuß zu seiner Arbeitsstätte. Dort verschlechterte sich sein Zustand plötzlich und er kollabierte. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er verstarb. Ob der Unfall ursächlich für seinen Tod war, wird derzeit ermittelt. Noch am Mittwochnachmittag sicherte ein Verkehrsunfallaufnahme-Team Spuren am Unfallort. Das Verkehrskommissariat veranlasste die Sicherstellung der beiden Fahrzeuge. /jk (16)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell