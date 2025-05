Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mehrere Auseinandersetzungen

Römhild (ots)

Donnerstagnachmittag kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Heurichstraße in Römhild. Zwei Männer im Alter von 45 und 63 Jahren schlugen nach derzeitigen Erkenntnissen einen 54-Jährigen, weshalb dieser Verletzungen im Gesicht erlitt. Bereits im Vorfeld war es in einer Wohnung zu einer Streitigkeit zwischen dem 63-Jährigen und 54-Jährigen gekommen in deren Folge der Jüngere oberflächliche Schnittwunden erlitt. Eine weitere Person in der Wohnung, eine 46-jährige Frau, wurde aus bislang unbekannten Gründen durch den 54-Jährigen geschlagen und dadurch verletzt. Alle Beteiligten waren stark alkoholisiert. Die Ursache der Auseinandersetzungen ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell