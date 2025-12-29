Polizei Münster

POL-MS: Mehrere Einbrüche über die Weihnachtstage - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Über die Weihnachtstage und das anschließende Wochenende (23.12. bis 28.12.) sind unbekannte Täter in mehrere Einfamilienhäuser eingebrochen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Einbrecher gelangten zwischen Samstagabend (27.12., 18:00 Uhr) und Sonntagmittag (28.12., 12:20 Uhr) durch Aufhebeln der Terrassentür in ein Reihenhaus in der Straße Flaßkamp in Mecklenbeck. Hier durchsuchten sie die Räume nach Wertvollem und flüchteten mit Bargeld als Beute in unbekannte Richtung.

Am Donnerstagnachmittag (25.12., 15:17 Uhr) drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Schmidlinstraße in der Aaseestadt ein, indem sie die Terrassentür gewaltsam öffneten. Anschließend durchsuchten die Täter ein Zimmer und flüchteten vor dem Eintreffen der Polizisten vom Tatort.

In unmittelbarer Nähe, auch auf der Schmidlinstraße, schlugen unbekannte Täter ebenfalls am Donnerstagnachmittag (25.12., 15:47 Uhr) das Fenster eines leerstehenden Hauses ein und drangen in das Objekt ein. Sie flüchteten anschließend mutmaßlich ohne Beute.

Am Freitagabend (26.12.) zwischen 18:10 Uhr und 19:10 Uhr gelangten unbekannte Täter in eine Doppelhaushälfte an der Beckstraße, indem sie ein Fenster aufhebelten. Sie durchsuchten das Innere des Hauses und flüchteten mit Schmuck durch ein Fenster vom Tatort. Hinweise zu allen Taten nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Die Polizei Münster bietet eine Beratung zum Thema Einbruchprävention an. Informationen hierzu stehen auf der Internetseite der Polizei Münster zur Verfügung: https://muenster.polizei.nrw/artikel/wohnungseinbruch.

Das Team der polizeilichen Kriminalprävention Münster beantwortet Fragen zum Thema Einbruchschutz zudem unter der Rufnummer (0251) 275-1111 oder per E-Mail: einbruchschutz.muenster@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell