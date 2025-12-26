PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: 56-Jährige in Untersuchungshaft - Richterin erlässt Haftbefehl gegen Gronauerin

Münster / Gronau (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, der Polizei Borken und der Polizei Münster

Nachtrag zur Pressemitteilung "Gronau: 27-Jähriger mit Messer verletzt - 56-Jährige festgenommen - Mordkommission im Einsatz" (ots vom 26.12., 13:26 Uhr, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/6186083)

Nach der körperlichen Auseinandersetzung, bei der die 56-jährige Tatverdächtige den 27-jährigen Partner ihrer Tochter mit einem Messer schwer verletzt haben soll, folgte eine Richterin in Dülmen am Freitag (26.12.) dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung gegen die 56-jährige Frau aus Gronau.

Die Tatverdächtige äußert sich bislang nicht zu den Vorwürfen. Die Ermittlungen dauern an.

Presseauskünfte erteilt Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter der Rufnummer 0172 2913810.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren