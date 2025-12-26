Polizei Münster

POL-MS: 56-Jährige in Untersuchungshaft - Richterin erlässt Haftbefehl gegen Gronauerin

Münster / Gronau (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, der Polizei Borken und der Polizei Münster

Nachtrag zur Pressemitteilung "Gronau: 27-Jähriger mit Messer verletzt - 56-Jährige festgenommen - Mordkommission im Einsatz" (ots vom 26.12., 13:26 Uhr, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/6186083)

Nach der körperlichen Auseinandersetzung, bei der die 56-jährige Tatverdächtige den 27-jährigen Partner ihrer Tochter mit einem Messer schwer verletzt haben soll, folgte eine Richterin in Dülmen am Freitag (26.12.) dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung gegen die 56-jährige Frau aus Gronau.

Die Tatverdächtige äußert sich bislang nicht zu den Vorwürfen. Die Ermittlungen dauern an.

Presseauskünfte erteilt Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter der Rufnummer 0172 2913810.

