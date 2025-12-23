Polizei Münster

POL-MS: Allgemeine Verkehrskontrolle endet für Angehörige im Gewahrsam - 27-Jähriger unter Betäubungsmitteleinfluss unterwegs

Münster (ots)

Am frühen Montag (22.12., 01:52 Uhr) hat eine Streifenwagenbesatzung einen 27-Jährigen mit seinem Fahrzeug an der Grevener Straße kontrolliert, der unter Betäubungsmitteleinfluss unterwegs war. Zwei Angehörige des 27-Jährigen kamen zum Kontrollort und leisteten dort Widerstand gegen die Einsatzkräfte.

Die Beamten stoppten das Fahrzeug auf der Grevener Straße im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle und nahmen bei der Kontrolle einen auffälligen Geruch aus dem Innenraum des Mercedes wahr. Sie entdeckten außerdem im Fahrzeug mutmaßliche Betäubungsmittel und ordneten eine Blutprobe beim Fahrer an.

Während der Kontrolle erschienen zwei Angehörige des 27-jährigen Fahrers, ein 51-Jähriger und ein 24-Jähriger, vor Ort und versuchten, die Kontrolle zu unterbrechen. Dabei missachtete der 51-Jährige mehrfach die Aufforderungen der Beamten, der 24-Jährige schubste einen Polizisten und beleidigte die Einsatzkräfte. Beide Angehörige verhielten sich während der Maßnahme unkooperativ. Die Polizisten nahmen die Männer mit deutscher Staatsangehörigkeit in Gewahrsam. Sie erwartet ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Ein Arzt entnahm dem 27-jährigen Mercedes-Fahrer auf der Polizeiwache eine Blutprobe. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und entließen ihn von der Polizeiwache.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell