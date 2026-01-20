Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Geschäftsräume

Weimar (ots)

Am Dienstagmorgen teilte die Inhaberin eines Geschäftes in der Weimarer Westen einen Einbruch in ihr Büro mit. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten vor Ort einen Gebäudekomplex feststellen, in welchem versucht wurde in mehrere Geschäfte und Büros einzubrechen. Erfolg hatten sie lediglich bei einem Büro, aus dem ein Laptop entwendet wurde. Auf Grund der Einbruchsversuche in die anderen Geschäftsräume sowie dem gelungenen Einbruch entstand ein Sachschaden von mehr als 3000 Euro. Der erlangte Laptop war über 500 Euro Wert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

