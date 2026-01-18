Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland vom 16.01.2026 bis 18.01.2026

Wilhelmshaven (ots)

Wohnungseinbruchsdiebstahl

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, zwischen 03.00 und 06.00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zur Wohnung des Geschädigten in der Bentinckstraße und entwendeten Bargeld, Schmuck und diverse andere Gegenstände.

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04421/942-115 zu melden!

Schwerer Diebstahl

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde an der Jadehochschule durch bislang unbekannte Täter ein Bauwagen aufgebrochen und anschließend diverses Werkzeug entwendet. Der Schaden beläuft sich auf über 1000 Euro. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04421/942-115 erbeten!

Brände

Am Freitagabend, zwischen 23.10 und 23.40 Uhr, gerieten in der Hamburger und in der Bremer Straße mehrere Altpapiercontainer in Brand. Durch das schnelle Eingreifen der hiesigen Berufsfeuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Container verhindert werden.

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04421/942-115 zu melden!

Sachbeschädigungen an Pkw

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der Kieler Straße insgesamt vier Pkw beschädigt. Bislang unbekannte Täter zerkratzten mit einem unbekannten spitzen Gegenstand die Fahrerseiten der Pkw. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04421/942-115 zu melden!

